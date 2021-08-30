法務部調查局、全國安全防護工作會報舉辦的「110年全民安全防護有獎徵答『一鹿有你、守護相隨』」活動，即將於9月1日登場。調查局台北市調查處中山站表示，只要玩遊戲就可以抽大獎，獎品包括iphone12 Pro Max、Airpods Pro、ipad Pro、switch主機及遊戲、Dyson吹風機共192個，獎品總價值高達50萬元，歡迎民眾踴躍參加來拿大獎。

台北市調查處中山站表示，題目涵蓋資訊安全、安全防護、認知作戰、防制滲透與機密保護等五大主題，透過趣味有獎徵答，民眾可以選擇自己心中的正確答案，回答完成後，就可知道自己是屬於安全防護練習生、新人、達人或尖兵哪一個等級，非常有趣。

有獎徵答活動時間從9月1日至30日，活動獎品包括iphone12 Pro Max＋Airpods Pro、ipad Pro、switch健身環豪華組、Dyson吹風機等，共計192個獎項。台北市調查處中山站歡迎全國民眾踴躍參與，全民一起守護台灣。中獎名單將於10月22日前公布，活動網址https://www.mjibprize.tw/。