基隆市警察局今日舉行卸新任局長交接典禮，市長林右昌肯定卸任局長林炎田任內貢獻，期勉新任局長劉耀欽在歷任局長奠定的基礎之下，持續讓地方治安工作穩定，並在交通專業上發揮專長、再創新猷。

林右昌在出席交接儀式後指出，基隆市警察局在警政歷練上是非常重要的一個職位，因為基市警局是六都之外的一等局，所以非常關鍵，歷任局長都是由警政署派任的優異人才，包括新上任的局長，尤其劉耀欽是交通專業，相信可以在歷任局長奠定的基礎之下，持續讓地方治安工作穩定，安定民心。

林右昌說，交通的部分，相信劉耀欽也可以提出更多更好的做法，讓基隆推動市政的過程，能保持交通順暢，並維持生活品質，他坦言，對劉耀欽寄予厚望，希望他好好加油，加入基隆市政府團隊，讓整個警政工作更制度化、更上軌道。

新任局長劉耀欽畢業於中央警察大學交通學系49期、中央警察大學交通管理研究所碩士、交通大學經營管理研究所博士，歷任高雄市政府警察局楠梓、鼓山、苓雅、林園分局分局長及警政監、內政部警政署高雄港務警察總隊長、金門縣警察局長、台南市政府警察局主任秘書、台中市政府警察局副局長等要職，無論中央或地方各領域均有涉獵。

今日上午的交接儀式由警政署警政委員詹永茂監交，另外還有副局長李青泉也一同上任。李青泉曾在本市警察局擔任刑事警察大隊長、刑事局第一大隊副大隊長、後勤科長及國道公路警察局刑事警察大隊長等職；卸任局長林炎田則調任警政署警政委員。