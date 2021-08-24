昨(23)日國產高端疫苗正式開放施打，總統蔡英文搶打第一劑，但卻仍有網友懷疑她打的是不是真的疫苗，對此，台北市議員羅智強表示，這些言論的重點不是她是否真的有打疫苗，問題應該是，為什麼蔡英文身為總統，卻一點公信力都沒有？

羅智強今日在臉書發文表示，蔡英文毫無公信力的問題，就出在她「慣性說謊」，說台灣不缺電、說勞工是心中最軟的一塊、說謙卑謙卑再謙卑、說會做最會溝通的政府，年輕人可以拍桌、說她當總統一天，沒人需要為自己的認同而道歉、說防疫超前部署。

蔡英文又曾說疫苗已經足夠、說執政後會公投廢ECFA、說上任落實居住正義，杜絕房市炒作、說行政院副院長任內紐約買樓、說讓奧運選手搭商務艙、說推動勞保年改、說兩岸關係維持現狀、說讓藻礁永存、說給東部人安全回家的路。

上面一大堆，蔡英文有哪個做到了？羅智強直言，她的謊言數不勝數，放羊的小孩說謊說到第三次就失去村人信任，而一個撒謊成性的總統，「我們為什麼要相信她？」