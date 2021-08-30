台北市議員羅智強2018年因駐日大阪辦事處處長蘇啟誠輕生案，痛批駐日代表謝長廷是「鱷魚的眼淚」，遭謝提告，日前一審判決出爐，謝長廷敗訴。今（30）日羅智強在臉書發文表示，今又出庭二審「再戰謝長廷」，並透露自己過去一年來已被綠營告了五件官司，直指司法訴訟是他們消耗對手的招數之一，他也說「我知道謝長廷在想什麼」。

羅智強表示，這一年，綠營可以說是用吃奶的力氣，網軍綠媒、棍棒齊上，全力攻擊、消耗羅智強，司法訴訟的消耗即是其一；而過去一年，他已被綠營告了五件官司，其中二件不起訴，羅智強獲得了勝戰，還有三件在訴訟中，這中間除了出庭、準備訴訟的時間成本外，律師費用也是不小的負擔。

雖然累，但羅智強知道，綠營就是用這種方法，在心理上、精神上、經濟上磨耗他，他也強調「我不會退縮」。今日出庭的官司，他說，是針對在關西機場事件中，謝長廷被批評卸責而提告。第一審羅智強勝訴，現在是第二審。

「我知道謝長廷在想什麼」，羅智強認為，謝長廷可能是在想，自己財力、權勢遠勝於羅，和自己滔天的資源相比，羅不過一隻螻蟻，因此謝根本不在乎官司的勝負，重點就是拖死羅智強、磨死羅智強，起到「殺強儆猴」的作用，警告所有批評他的人：「看看羅智強，你們再想想要不要批評我」。

不過羅智強也說，自己再累也不退，因為蘇啟誠的冤屈必須有人申訴；因為執政者的霸道必須有人監督，真正的黑暗是噤聲不語，當害怕權勢而選擇沉默時，那才是黑暗的真正勝利。最後他喊話，「謝長廷來吧，你再告羅智強100件官司，也不會讓我因此後退一步」。

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