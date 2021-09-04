反萊豬醫師蘇偉碩先前堅決反對萊豬進口台灣，卻被政府「查水表」，蘇偉碩4日上午收到高雄地檢署傳票，通知他於9月22日到案說明，蘇偉碩也對於收到傳票的時機點感到十分巧合。國民黨台北市議員羅智強則在臉書上發文聲援蘇偉碩，高喊蘇醫師加油，而對於蔡政府的行為，他則忍不住直言「豈有此理」。

羅智強今(4日)在臉書上表示，舉證萊豬進口會危害國民健康的蘇偉碩醫師，去年底遭民進黨政府查水表，並遭綠營側翼猛攻指其造謠，更被衛福部告發違反食安法，在今天接到檢方傳票，「不顧民眾健康的政府，去告為民守護食安的醫師，真是豈有此理！」

對於蘇偉碩說，自己不會退縮，且身為3個孩子的父親，必須為下一代的健康挺身而出，羅智強直言，「蘇偉碩說得好！」同時，蘇偉碩要求檢察官偵查後盡快起訴，請法院審判萊豬是否有毒，藉由公開審判，讓國人一起檢驗萊豬。羅智強認為，面對國家機器的打壓蘇偉碩卻無所畏懼，是因為無論對於萊豬、空污或國產疫苗的發言，他都是本於良知、說出真話。

此外，蘇偉碩也呼籲大家在12月18日全員出動把蔡政府開放萊豬進口的政策三振出局，對此羅智強大讚蘇偉碩好氣魄，「我們也不會屈服，1218全民公投，拒絕萊豬！蘇醫師加油！大家加油！」