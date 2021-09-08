國內疫情近日出現大轉變，新北市幼兒園疫情已累計20多人確診，值此疫情變化之際，指揮中心專家李秉穎日前在政論節目中不斷呼籲民眾繼續戴口罩，但他稱戴口罩的保護效果「跟疫苗差不多」，這讓台北市議員羅智強忍無可忍痛批，這時間呼籲只是為了掩蓋政府採購疫苗上的無能，他指出，前總統馬英九、新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜早在去年就提過，3位先知卻遭到民進黨反對到底。

羅智強8日在臉書發文表示，民眾害怕被傳染，自然得將口罩戴好戴滿，但最大的問題，還是因為疫苗荒，他指出，目前民眾完整接種2劑的比例只有不到5%，李秉穎出來呼籲大家繼續戴口罩，其實只是為了掩蓋政府採購疫苗上的無能。

羅智強也質疑，李秉穎的呼籲並非新聞，早在去年就有三個人提過，就是馬英九、韓國瑜和侯友宜，羅智強說，這三位先知，在疫情一開始就呼籲大家勤戴口罩，防止病毒嚴重擴散。而民進黨為了攻擊國民黨，偏要反對到底，范雲、吳思瑤、林楚茵等人，更召開記者會痛批。

羅智強還歷歷在目表示，林楚茵叫政治人物「把口罩拿下」，吳思瑤說「健康的人不用戴口罩」，而隨著時間證明一切，不但還給這三位先知公道，也證明口罩真的有用。而當初同場出席記者會的范雲，則諷刺的成為3+11的防疫破口，他也在此感謝馬英九和韓國瑜及侯友宜的遠見。