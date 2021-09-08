各類COVID-19疫苗接種對象累計接種劑數。（圖／翻攝自衛福部疾管署官網）

先前傳出BNT明年可為台灣保留3000萬劑額度的訊息，但指揮中心指揮官陳時中回應稱「數量太多，疫苗不是不會壞」，引發高度爭議。國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗指出，根據6日指揮中心公布的資料換算，第二類（中央地方政府防疫人員）完整接種2劑疫苗比率已達45%，反觀75歲以上長者僅1.5%，可見「民進黨想拚的疫苗覆蓋率，通通打在官員身上」。

楊植斗7日在臉書發文表示，民進黨希望衝高疫苗覆蓋率，在10月底前達到6成，然而接連發生的突破性感染，以及來勢洶洶的Delta變種病毒，就算民進黨真能達標，但只打1劑的效果有限，人民生活依然險峻。

楊植斗痛批：「最不能接受的，還是官員與人民間的差別待遇。」因根據指揮中心6日最新統計資料換算，75歲以上長者完整接種2劑的，只有1.5%；但第二類「官員」已打完2劑疫苗的人數則竟有45%。就比例來看，官員先打第2劑的比例，竟比長輩高了30倍，「民進黨的覆蓋率，難道是靠這些官員來衝高的嗎？」

對此，楊植斗直言，民間購買的BNT疫苗尚未開打，民進黨檢驗疫苗的速度，遠追不上疫情變化、擴散的速度，面對這般景況，完整打完2劑的綠色政客卻說「疫苗數量太多了」，可見跟民進黨真是活在「平行時空」。