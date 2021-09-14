台北市12歲至未滿18歲學生將接種BNT疫苗，副市長蔡炳坤14日表示，經統計至早上9時40分，接種意願調查書已回收7成3學校，有95％家長同意學生在校接種、3％希望在醫院施打，有2％不願意接種，將在下午3時有完整統計。

BNT意願施打調查書陸續回收，蔡炳坤指出，接種疫苗過後，學生若有身體不適情況，按中央規定可請3天打疫苗假，不列入出缺席紀錄。

蔡炳坤表示，北市學校本來就有實施每2周1次的線上居家學習演練，市府同意學校可與施打疫苗結合，每校接種時間不一樣，經調查有3所學校提出接種疫苗後，有1校將做1天居家授課、2校進行2天居家授課，多數學校考量接種完，按專家意見打完疫苗後的監測資料有不良反應是在14天內，少數是2至4周，不是馬上發生，所以尚未結合居家授課，依照第1劑施打狀況，第2劑會做滾動式修正。

他說，學生接種意願調查書下午3時會有最後結果，經統計至9時40分，已回收7成3的學校，當中95％家長同意學生可以在校園接種，3％希望在校外接種，市府會再安排到醫院施打，2％不同意接種。