上百萬民眾至今等不到莫德納疫苗第二劑，民眾黨昨於臉書質疑，第二類「中央及地方政府防疫人員」施打莫德納第二劑高達65.4％。行政院長蘇貞昌今受訪駁斥是不實謠言，稱第二劑施打28萬人中，中央僅1700人打，佔不到6％，其餘大部分都是地方第一線人員，且大部分都是打AZ疫苗。對此，民眾黨發言人楊寶楨批評，蘇貞昌別拿多少官員打AZ疫苗混淆視聽，。

面對民眾黨質疑，第二類「中央及地方政府防疫人員」，第二劑施打莫德納比例高達65.4％，蘇貞昌反駁是不實謠言。楊寶楨說，民眾黨採用疾管署數據、全球疫情地圖來計算，蘇院長手握政府的數據，不該拿中央官員多少人大多打AZ疫苗來混淆視聽，人民想打第二劑莫德納還要等到何時？希望政府回答。

楊寶楨說，既然蘇貞昌以提出中央官員施打第二劑莫德納僅1700人，其餘大多數為地方第一線人員，希望蘇貞昌把AZ、莫德納、高端等疫苗的施打情況說明清楚，全部明列出來，不要用籠統的說法帶過。

楊寶楨進一步表示，即便大多數第二類「中央及地方政府防疫人員」施打AZ，但執政黨先前帶頭喊打高端疫苗，結果發現幾乎都打國際疫苗，執政黨不能做一套、說一套，否則只會讓人民覺得沒辦法信任。