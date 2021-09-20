第二劑高端、第一劑BNT 27日開放接種 蘇揆：請民眾禮拜三中午前登記 14:122021/09/20 中時 吳家豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌今日於臉書發文表示，即日起，公費疫苗預約系統開放要接種第二劑高端、第一劑BNT的民眾預約接種。（資料照，鄭任南攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌 (吳家豪攝) 行政院長蘇貞昌今日於臉書發文表示，即日起，公費疫苗預約系統開放要接種第二劑高端、第一劑BNT的民眾預約接種，請大家記得在 禮拜三中午前上公費疫苗預約系統(網址https：／／1922.GOV.TW)預約。 蘇貞昌說，只要民眾在9月28日（含）以前，接種高端疫苗間隔滿四個禮拜，以及登記BNT的「18至22歲及65歲以上民眾，40歲以上第9類民眾」，都可以預約在 9月27日至10月2日間接種。 首批BNT疫苗上午10時開放預約 3類人沒收到簡訊也可預訂 預約平台出包！310人提前一天搶訂到BNT 莊人祥證實了 #BNT #接種 #台灣 #新冠肺炎 #蘇貞昌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 第九輪疫苗預約 平台超順！網爽喊：全時段任選 13:502021/09/20 生活 引用英國政府指引 公衛教授：只打第1劑沒測到抗體 甭擔心 10:472021/09/20 生活 自驗抗體 打完2劑再測較準 04:102021/09/20 生活新聞 富國1億劑疫苗將到期 英前首相籲速分送給窮國 10:502021/09/20 國際 放寬會展人數竟未開專家會議 陳時中：很多事情都沒開會 14:482021/09/20 生活 疫苗預約 五倍券綁定 關貿頻寬加倍應戰 04:102021/09/20 財經焦點 自費檢驗抗體惹議 藍營女戰神怒轟指揮中心：心中有鬼嗎 07:472021/09/20 政治 雙疫苗將開打 南投採單日、單類接種 04:102021/09/20 地方新聞 學生打BNT 14天內別劇烈運動 04:102021/09/20 生活新聞 美國人瘋驗疫苗抗體 專家搖頭曝2大風險 07:012021/09/20 國際 莫德納疫苗新數據：疫苗在Delta環境下保護力仍有 87％ 05:442021/09/20 健康 政治熱門新聞 為3＋11下台負責？陳時中回一句 網火大：真是刷新五觀 - 政治 民調會說話 朱領政下藍營支持度屢創新低、江帶領國民黨谷底翻身 - 政治 是否贊成促轉會移除中正紀念堂蔣中正銅像 最終民調驚人 - 政治 捲入國民黨主席選舉風波 羅智強再吐4字表明立場 - 政治 談國民黨主席選舉 黃光芹：扭轉大局關鍵人物是他 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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