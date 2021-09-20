行政院長蘇貞昌 (吳家豪攝)

行政院長蘇貞昌今日於臉書發文表示，即日起，公費疫苗預約系統開放要接種第二劑高端、第一劑BNT的民眾預約接種，請大家記得在 禮拜三中午前上公費疫苗預約系統(網址https：／／1922.GOV.TW)預約。

蘇貞昌說，只要民眾在9月28日（含）以前，接種高端疫苗間隔滿四個禮拜，以及登記BNT的「18至22歲及65歲以上民眾，40歲以上第9類民眾」，都可以預約在 9月27日至10月2日間接種。