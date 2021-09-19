行政院長蘇貞昌17日在立法院進行3+11專案報告，遭到在野黨強力抗議，最後未能上台，拎起公事包離開議場。美麗島電子報董事長吳子嘉認為，蘇貞昌的態度有問題，這件事情不解決，民進黨2022沒辦法選舉！

吳子嘉19日在《董事長開講》網路直播節目中指出，這整件事情，如果講不清楚變成公案，民進黨2022選舉會掛掉。因為疫情情導致800多人死亡，現在打疫苗後也有700多人不幸過世。到底誰搞的事情？3+11是破口，誰搞的破口？要不要追？當然要追查，但民進黨沒有面對此問題。只有看到國民黨星期五的時候舉牌抗議，蘇貞昌拿包包收東西就走人了，理都不理國民黨。

吳子嘉認為，蘇貞昌的態度有問題，國民黨也沒用，但是台灣人民是有用的。如果12月18日公投過關，蘇貞昌就要下台了。為什麼公投會過關？就是因為蘇貞昌的態度造成民怨太深。3+11有沒有民怨？有民怨嘛！衛福部怎會講破口在萬華？讓劉寶傑都在罵人了，這是很離譜的事情。

吳子嘉指出，3+11真相是什麼？就是民進黨政府擅自變更邊境管理政策，邊境管理不良也不是一次。

徐巧芯也質疑，怎會有一個政策，沒有跟專家討論過？沒有會議記錄？沒有出席名單？很少公務機關這樣做事的。

吳子嘉進一步說，若是他一定把民進黨搞到不能動彈，把政府整個停頓在那邊，譬如萊豬就把民進黨搞死了。

吳子嘉強調，這件事情不解決，民進黨2022沒辦法選舉，國民黨只要喊「民進黨害死800多人」，民進黨背不起這個鍋，一定會把鍋甩出去。