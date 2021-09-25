《美麗島電子報》8月曾公布國政民調，當時總統蔡英文的執政滿意度為55%、不滿意為43.3%。但《美麗島電子報》董事長吳子嘉昨(24日)透露，最新調查顯示蔡英文的滿意度暴跌7個百分點，且走到了「死亡交叉」，而非常奇怪的是蔡英文這個月「什麼事都沒做」、並無特別失當之舉，內部探討原因後認為主因在於國民黨因黨主席選舉，「罵了蔡英文一個月」。

吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》中提到，他主持並定期公布的美麗島民調，滿意蔡總統執政表現較上月下降約7個百分點，他形容是「暴跌7%」；但有個很奇怪現象是，這個月以來「蔡英文什麼都沒做」，民調竟已突然呈現死亡交叉。

吳子嘉說，「後來我們內部開會討論到底怎麼回事？」後來發現因國民黨黨主席競爭激烈，而蔡英文與民進黨成了4位候選人攻擊的對象，「國民黨罵蔡英文罵了一個月，就是這個情況，每天4候選人一開記者會、辯論會就罵，蔡英文也沒反擊，所以民調掉下來」。他分析，國民黨黨主席之爭，蔡英文卻是主要攻擊對象，四人齊打蔡英文，產生了影響。

主持人劉寶傑指出，等於說蔡英文上個月滿意度還有55%，現在掉到47.8%，不滿意度從43.3%到48.4%，又到一個交叉；但這個月疫情漸穩、疫苗陸續到來，對蔡英文本來應有利才對。

吳子嘉說，你跟我解釋看看蔡英文這個月做什麼壞事？再仔細看內部分析，更妙的是在國民黨表態率增加了，提高了3%，就是原來國民黨不願表態，現在勇於表態，就是罵民進黨、蔡英文，這個月就搞這個政治秀。但他也透露，民眾黨表態率更暴漲到8.3%，意思是說從表態率來看，就是國民黨跟民眾黨在這個月當中有非常突出的表現，然後蔡英文暴跌，只有一個原因，就是「在野黨醒過來」了嘛。

吳子嘉表示，這代表的是「戰」，就是藍軍跟民進黨不斷的在衝突，雖然他們內部選舉，可是議題是什麼？就是民進黨和反蔡英文。