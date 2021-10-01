蔡英文總統今在臉書表示，疫苗持續抵達，不僅自購的AZ疫苗到貨超過五成，疫苗覆蓋率也超過五成，要繼續衝刺疫苗覆蓋率，讓社會保護力更完整，請能打疫苗的朋友，儘早去打。

蔡英文指出，這兩天，政府自購的65.6萬劑AZ疫苗，以及121萬劑BNT疫苗相繼抵達，再次感謝鴻海／永齡基金會、台積電與慈濟的捐贈。

蔡英文說，中秋連假後至今，疫情仍維持穩定，今天本土案例也是＋0，「謝謝大家團結防疫，我們繼續維持住」。