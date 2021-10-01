蔡英文：疫苗到貨及覆蓋率皆過五成 繼續衝刺 20:092021/10/01 中時 曾薏蘋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡英文：疫苗到貨及覆蓋率皆過五成，繼續衝刺。摘自蔡英文臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 蔡英文總統今在臉書表示，疫苗持續抵達，不僅自購的AZ疫苗到貨超過五成，疫苗覆蓋率也超過五成，要繼續衝刺疫苗覆蓋率，讓社會保護力更完整，請能打疫苗的朋友，儘早去打。 蔡英文指出，這兩天，政府自購的65.6萬劑AZ疫苗，以及121萬劑BNT疫苗相繼抵達，再次感謝鴻海／永齡基金會、台積電與慈濟的捐贈。 蔡英文說，中秋連假後至今，疫情仍維持穩定，今天本土案例也是＋0，「謝謝大家團結防疫，我們繼續維持住」。 凱基：被動元件庫存恐面臨調整 單日打39萬劑創新高 陳時中曝莫德納本周到貨機率 #繼續 #蔡英文 #疫苗到貨 #衝刺 #抵達 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 AIDA撤旗風波 蔡英文：感謝各國聲援 15:342021/10/01 政治 北市和新北市調BNT疫苗 10月5、6日如期開打 19:282021/10/01 生活 台新人壽獲模範壽險公司 續創業界新標竿 15:002021/10/01 財經 美逼台積電交機密 他看韓國作法轟蔡政府：只會護高端不會護神山 13:112021/10/01 政治 跟新北喬到8千劑疫苗 北市校園10／5可如期開打 12:492021/10/01 生活 新竹縣流感疫苗即日起開放 中央第10輪增加BNT 16:352021/10/01 生活 雷震天快評》外交部沒績效 只好嗡嗡叫 12:372021/10/01 快評 權證星光大道－永豐金證券 創惟 出貨動能續強 04:102021/10/01 證券．權證 旺報社評》中美關係回溫 台灣安分守己 19:432021/10/01 旺報社評 台灣大14度獲獎 大型企業典範 04:102021/10/01 財經焦點 李旻快評》蔡英文再不吭聲 護國神山剩龜山 09:142021/10/01 快評 政治熱門新聞 向WTO提告大陸農委會改口了 郭正亮看傻：唬爛王 - 政治 超商、官網都可以！紙本五倍券9點起預約 登記、領取方式一次看 - 政治 還沒登記？破900萬人要領紙本五倍券 第一梯預約明天截止 - 政治 難幫陳柏惟辯護 台中里長曝民進黨下步 轉向攻擊藍營這大咖 - 政治 提案數、通過數通通掛零！陳柏惟立委評鑑慘了 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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