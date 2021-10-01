AIDA世界自由潛水錦標賽28日主辦單位在在直播時無預警的撤下中華民國國旗，此舉引來多國撤旗聲援；蔡英文總統今在臉書表示，徜徉在海洋裡，沒有界線，卻有人要以政治目的劃下界線，她要感謝各國選手表達自由意志，聲援台灣。

蔡英文今在臉書指出，這幾天，在AIDA自由潛水世界錦標賽上，我國國旗無故被隱藏，為了力挺台灣，各國選手紛紛主動撤旗，這個賽事轉播的畫面，也在今天不斷被轉傳。

她說，國際好朋友的聲援，真的讓我們非常感動，尤其是日本AIDA協會，率先要求撤下自己的國旗，毫不猶豫地與台灣站在一起。

她指出，台灣的選手更利用上場的機會，秀出國旗，展現台灣人的韌性與自信，我要謝謝你們，用行動讓世界看見台灣。

她說，台灣四面環海，有很美的海域，自由潛水也是台灣年輕人現在很流行的活動。「自由潛水是人類以自身體能潛力，在海洋中進行的一種水中運動，人們透過自由潛水與海洋互動，更是我們所嚮往的自由境界」。

她表示，這些來自世界各國的自潛好手，大多是其中的佼佼者。徜徉在海洋裡，沒有界線，卻有人要以政治目的劃下界線，要感謝各國選手表達自由意志，聲援台灣。