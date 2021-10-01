屏東壯碩男在櫃台內壓住女店員，朝眼睛狂戳猛挖。（截自爆料公社影片）

屏東縣高樹鄉挖眼案震驚社會，網紅「館長」陳之漢今(1日)在直播影片中也忍不住怒火，「提醒」蔡英文總統，表示2018年到現在3年了，陸續發生很多案子，要「但妳的確欠小燈泡一個公道，你親手寫得那張卡片，總統真的希望您回去看看當年寫了什麼卡片，再看看現在」。

館長指出，蔡英文多年前曾寫下卡片，還表示會還小燈泡公道，但這麼多年過去「公道又在哪裡？」「你欠小燈泡一個公道！」他更提到，卡片上說要還人家一個公道，到現在死了多少個人去了，公道又在哪裡？

館長更稱，「民進黨60多個立委，要過什麼案子，只有不想過的案子，沒有不能過的案子，為民生的政策，死都不做，莫名其妙、亂七八糟，居住正義不正義，司法改革不改革，這也是司法改革的一環，結果政府最後也沒作為，只會每次發生後，出來說道歉，就這樣」。

館長希望政府，不只是精神病患，包含暴力犯罪、槍枝犯罪、黑幫暴力等，犯罪應該都要非常重。館長也嘆，他自己遭槍手埋伏暗殺「我的槍手殺人未遂判四年，殺人未遂只判四年」。

館長直言，只要立委願意，每天討論法條，不要每天癱瘓議會，相信台灣法律很快就會很周全，「但是立委都只會在最後一年生法條，前三年都在政黨攻防，大家仔細注意時間！」