總統蔡英文接受《外交事務》雙月刊邀請撰寫專文,國民黨立委陳以信質疑,為何署名的頭銜稱「台灣總統」?總統府發言人張惇涵對此表示,蔡總統正式投書是用President of the Republic of China (Taiwan) 之名義,至於相關期刊的編輯我們尊重。

陳以信今天強調,他也曾擔任總統府發言人,經手數篇馬總統在重要美媒專文刊登,每一篇都會事先告訴外媒編輯,「文章內容如有意見我們好商量,但如不是以『中華民國總統』為名登出,那就免談,文章不登也罷!」

陳以信說,看到總統府說「尊重期刊編輯」,令人感到憤怒。他要敬告蔡總統,身為中華民國總統對外發言,應該最優先尊重的是二千三百萬的中華民國國民,而不是任何外媒期刊編輯。蔡總統這篇文章的署名,委屈了中華民國,請向所有國人鄭重道歉!