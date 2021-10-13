國民黨立委鄭麗文昨在立院質詢行政院長蘇貞昌，為是否支持台灣發展核子潛艦展開激烈言語交鋒，蘇貞昌質詢中脫口「不會像妳這樣袂見笑」。身兼民進黨主席的蔡英文總統今下午則在黨內中常會力挺蘇貞昌並強調「情緒發言，並不是台灣人民所樂見」。對此，鄭麗文晚間PO文反擊，今天台灣會如此的沉淪、沒有道德是非，就是因為有民進黨這樣只為了選票利益、貪圖官位，「我退出也是剛好而已」。

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌。(圖/本報資料照)

今天下午蔡英文總統在中常會上力挺蘇貞昌，並表示「強調情緒的發言，不但沒有辦法聚焦有意義的討論，對當事人也不公平，相信這不是台灣人民所樂見」。

鄭麗文13日在臉書發文回應，感謝連疫情走了八百多條人命都神隱、尊貴的蔡總統，為了區區一個在野黨國會議員，做出這麼快速的回應。她要帶大家回顧上週杯葛行政院的時候，民進黨高舉「報告備詢 正面對決」、「逃避質詢 無理取鬧」，在週二總質詢的時候，蘇院長又為什麼沒辦法正面對決她的問題，還要不斷跳針逃避質詢？

行政院長蘇貞昌（左二）12日在立法院答詢時，與國民黨立委鄭麗文（右）激烈爭論，蘇貞昌甚至動怒罵鄭麗文「不要臉」。（陳信翰攝）

鄭麗文還說，她要蘇貞昌考量兩岸軍力懸殊，增加軍購、保家衛國，哪裡不對？和蘇貞昌後面的發言有何關聯？這樣囂張跋扈傲慢無知的蘇貞昌就這樣藐視國會，更不要說在場的主席蔡其昌，民進黨的官員，原本應該維持議事程序、秩序的時候人在哪裡？放任官員在民意殿堂汙辱在野黨，將選舉的政治言語帶來議事殿堂。

鄭麗文強調，黨主席蔡英文還反指控委員「情緒發言」，她只想請問蔡英文總統，有看過完整版質詢嗎？看過的人都知道情緒發言的是蘇貞昌，駐德代表汙辱國旗怎麼不見蔡英文講話？她痛心說：「今天台灣會如此的沉淪，沒有道德是非，就是因為有民進黨這樣只為了選票利益、貪圖官位，我退出也是剛好而已。這種黨，就是爛在蔡英文和蘇貞昌這種人手上」。