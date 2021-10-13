四堅持 總統：不是蔡英文個人主張，是符合台灣當前需要。總統府提供

蔡英文總統今在中常會致詞時表示，國慶日剛過，今年針對當前的內外挑戰，提出「四個堅持」的主張；這「四個堅持」並不是蔡英文個人、也絕非民進黨一黨的主張。我相信，這是合乎台灣人民主流民意，符合台灣當前國家的需要。

她說，希望朝野政黨，能夠依循2300萬台灣人民的最大公約數，作為對內運行民主政治、對外團結一致的共同立場，一起來因應國家內外的各項艱鉅挑戰。

蔡英文指出這幾天下來，看到在野黨有些不同意見。不過，面對中國的軍事威脅，民進黨政府未曾鬆懈，而即便國際社會的支持力道增加，也不曾冒進挑釁，更善盡我們作為國際社會一員，維護區域和平穩定的責任。

蔡英文說，她也要重申，「我們絕對不會屈服於壓力，強化國防自主更是政府的當務之急」。為了強化台灣的自我防衛能力，已經提出特別預算案，目前正在立法院進行審查。要呼籲在野黨一同支持，展現自我防衛的決心。