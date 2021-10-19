民進黨立委黃國書因被查出大學時曾從事政治偵搜，擔任線民，遭新潮流除名，而他也宣布退黨、退出民進黨團運作，且本屆立委屆滿後也不再連任。民進黨前秘書長羅文嘉也對此事表態，不過台北市議員羅智強卻透露，羅文嘉出來補槍黃國書，是因沒膽量動施明德口中那兩位「線民黨主席」，而此做法背後其實另有2個盤算。羅智強更批羅文嘉「背骨裝忠臣」。

對於黃國書稱曾「被迫」協助情治單位，羅文嘉表示，誰不在那個時代下呢？「此之謂被迫，可以當做下台階說詞，但切莫當做歷史事實」。羅智強今（19）日在臉書表示，羅文嘉此時出來補槍，一方面讓黃國書一槍斃命、一方面還可假中立的背刺鄭麗文一刀，呼應蘇貞昌對鄭麗文的人身攻撃，「出手的狠辣，果然有陳水扁大內一哥的架勢！」

羅智強說，羅文嘉一副大義凜然，嚴詞批判他人是「世代的垃圾」，難逃歷史檢驗與審判，但難道他就是忠臣？並批羅文嘉無情無義、背骨小人。

羅智強指出，羅文嘉從學校畢業後，一路受陳水扁栽培，29歲被任命為北市新聞處長，成為台灣最年輕的政務官；陳水扁當選總統後，羅文嘉入閣擔任文建會副主委、客委會主委等職；2005年羅文嘉辭官參選台北縣長，陳水扁不僅聲嘶力竭為他輔選，更給予大筆金援。但國務機要費案爆發後，因敗選而到哈佛大學擔任訪問學人的羅文嘉，卻隔海大力批扁，並在吳淑珍遭起訴後，對黨中央的黨紀處分一延再延表達不滿。

而羅文嘉對阿扁的批評，羅智強說，看在多數民進黨人眼裡，也是「背骨仔」。

羅智強也點出羅文嘉的盤算，其一是他在蔡英文2018年最虛弱的時候，接任民進黨秘書長，當時他看衰蔡英文、押寶賴清德，所以蔡英文2020年逆轉贏得總統後，冷凍羅文嘉，因此他要需要一個再造光環的祭品，但又沒膽量動施明德口中那兩位「線民黨主席」，只好拿小咖的黃國書開刀，當他沽名釣譽、政壇再起的起手式；其二，就是想藉這波造勢，看有沒有機會和桃園市長沾上邊。