不論是打疫苗，或平日感冒、頭痛、經痛及牙痛等，都會吃止痛藥緩解症狀。輔大醫院家醫科醫師許書華表示，止痛藥大致分為3種，各有不同的禁忌，且吃止痛藥要掌握黃金1小時，千萬不要忍到受不了才吃，這時止痛效果會大打折扣。

許書華日前在談話性節目《家有許事》說，吃止痛藥有黃金1小時，許多人會忍到受不了才服用，但即時使用止痛藥，藥效可能會有8成，若是拖到非常疼痛，甚至是發炎才吃，效果就會降低只剩下3成，屆時劑量可能就要隨著情況而增加。

許書華分享成人吃止痛藥的劑量。（圖／翻攝自健康2.0 YouTube）

許書華說，吃止痛藥有3要點，第一為階梯式給予，吃止痛藥從輕到重；第二是盡量使用口服藥；第三則是按時服用，不要痛的時候才吃，對於整體止痛品質也會比較好。以普拿疼來說，以一般成人來說，325毫克來說相當於一次吃1或2顆，每次須間隔4至6小時，24小時內最好不要服用超過12顆。

許書華接著說，止痛藥大致分為3種，第一種為乙醯胺酚，市面上常見的為普拿疼，一天最好不要吃超過4000毫克，特別是肝硬化、C肝及B肝等肝功能不好的患者，一定要注意劑量，過量恐會引發肝毒性問題。

許書華指出，第二種為非類固醇消炎止痛藥（NSAID），這類型的止痛藥最好是在飯後服用，若有胃潰瘍、胃出血及胃發炎等症狀，吃多容易有胃痛情況發生；另外肝腎功能有問題的人，也需要適度調整劑量，才不會增加肝腎的負擔。第三種為鴉片類止痛藥，包括鴉片、嗎啡，通常是用於內臟型疼痛或癌症病患。

許書華提醒，若服用過量止痛藥產生肝毒性，恐有嗜睡、意識模糊、噁心、想吐及食慾不振等症狀，嚴重的話會導致皮膚偏黃，就是俗稱的黃疸，要特別注意。