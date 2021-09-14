新北市衛生局11日通報一名7旬男子，施打AZ疫苗80天後昏迷，送醫不治。Icu重症醫師陳志金直言，之前看到報導有人打疫苗60天後出現症狀，時間拉這麼長，「已經很誇張」，但這名男子都已經80天後了，「到底要疫苗負責幾天？」

奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金日前於《Icu醫師陳志金》指出，78歲男子施打AZ疫苗80天後突昏迷，送醫搶救後仍不治，「打了疫苗80天，代表中間有79天是作息正常，到底要疫苗負責到什麼時後？」

陳志金表示，該名死者患有腎臟疾病，於6月18日接種AZ，6月19日身體出現癱軟情況，但在6月20日症狀緩解，一直到9月8日間一切都正常無異狀，9月9日突然昏迷，陳志金坦言這是目前看過，打疫苗時間拉最長的報導，上次看到60天就已經很誇張，令他忍不住問「打個疫苗，到底要疫苗負責幾天啊？」

據衛福部疾管署網站指出，當懷疑個案的死亡是疫苗不良事件所造成時，即可通報。另外，接種疫苗後所出現的身體上的不良情形，即使不確定是否為疫苗所導致，但無其他明確原因可以解釋，因而懷疑或無法排除與接種疫苗具關聯性的，就可以通報疫苗不良事件。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。