多名網紅打完疫苗後去驗抗體，發現打完高端疫苗後，體內抗體只有其他國際疫苗的抗體的四分之一，而驗抗體的診所卻因此被開罰。國民黨立委賴士葆質疑，「打疫苗驗抗體是民眾知的權利，憑什麼要罰？怕影響股價？」

賴士葆說，他周邊早已有不少人打完疫苗之後就去驗抗體，想要了解自己身體狀況，本來就是天經地義的事情。最近因爲網紅打了高端疫苗去驗抗體，在媒體公開檢驗結果，網紅說打高端疫苗的抗體是友人打莫德納和AZ疫苗的4分之1，讓輿論驚訝，因為指揮中心過去宣稱說高端對原始病毒株的中和抗體幾何平均效價高達AZ的3.4倍，這回指揮中心要罰診所未經許可就收取費用幫民眾檢驗抗體。

根據規定，目前中央只有核准12家醫院幫航空機組員檢測，賴質疑這是很奇怪的法令，為什麼只有航空機組員可以檢測，一般的民眾不可以。

賴士葆說，指揮中心最重要的任務之一是採購足夠疫苗讓民眾接種有保護力，這個該管的本業沒有做好，但是不該管的管很大、管很多，例如：之前微解封規定可以上山不能下海、開放電影院健身房卻不開放幼兒園補習班等諸多不合理的規定引發民怨。

賴士葆表示，指揮中心不肯再開放地方政府加入協助採購捐贈疫苗、過去不肯開放民眾快篩、彰化衛生所驗血清要被政風調查、原本同住的夫妻去防疫隔離的時候要分開等，要逐一列舉指揮中心不合理的管制根本罄竹難書，指揮中心若覺得自己引發的民怨不夠多，那就繼續包山包海無所不管吧。