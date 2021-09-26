嘉義市何庄社區的惜食冰箱服務站，配置有冰箱、冷凍櫃及置物架。（張亦惠攝）

嘉義市政府去年輔導6個社區處設置惜食冰箱，今年再新增5個服務據點，目前全市共有11個據點，26日正式啟用，跟其他地區不同的是嘉義市的惜食不限制身份拿取，除讓醜蔬果、即期品續食外，也幫助有需要的人度過難關。

去年啟用惜食冰箱的精忠社區發展協會理事長楊文俊說，一年下來使用狀況還不錯，社區是每周一到周五下午4點到4點半開放領取，除了志工將物資領回外，還會拆開來檢查後重新包裝，保障食物是可食的，目前固定會來拿取的約有3、40人，也會有其他社區的民眾來拿。 楊文俊說，物資來源除大賣場外還有食物銀行、紅十字會等，若物資較多時，會分送給其他據點。

黃敏惠表示，俗話說「勤儉較有底，浪費不成家」，市民朋友領取惜食食物，沒有身分別的限制，這讓不少受疫情影響、陷入經濟困頓家庭，能夠暫時度過難關，不僅是幫助有需要的人，也以具體行動展現互助互信。

這次成立的據點設備由嘉義市國際崇她社捐贈，包含單門冰箱、冷凍櫃各5台及置物櫃5個，黃敏惠26日前往彰武宮廣場及何庄社區活動中心，致贈贊助單位感謝狀並授旗給5個社區，宣告「愛＋1」社區惜食冰箱正式啟用。去年開始設立的社區代表分享，目前除有源源不絕的物資外，民眾也建立起「吃多少、拿多少」的概念，也帶動居民與社區的連結。

嘉義市社會處指出，去年輔導嘉義市東區精忠、興仁、興安、西區福民、劉厝社區發展協會、嘉義市鳶尾花人文促進協會等6個單位成立惜食冰箱，今年度再新增嘉義市西區何庄、大溪、車店、慶安、東區頂庄社區等5個單位新設「惜食冰箱服務站」。