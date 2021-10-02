心臟功能不好，一旦感染新冠病毒，重症及死亡風險暴增，研究發現，超過1成死於新冠病毒的患者，死因與心臟疾病、心臟衰竭有關，專家提醒，常有「累、喘、腫」等症狀的民眾務必提高警覺。

許多人以為癌症恐怖，其實心臟相關疾病對於人類的危害，也不遑多讓，2020年國人10大死因中，死於心臟相關疾病人數就位居第2位，平均每26分鐘就有1人死於心臟疾病，其中又以心臟衰竭的致死率最高。

中華民國心臟基金會執行長侯嘉殷醫師說：「人體的心臟就像馬達一樣」，負責推動血液到全身幫助器官運轉，若馬達開始疲乏，心臟缺乏彈力，就是心臟衰竭，也就是心臟無力。

侯嘉殷表示，初期心臟衰竭，症狀為容易喘、疲累、水腫，多數患者為老年人，很容易被誤認為老化所致，因此，高達9成患者無法早期被確診，錯失黃金治療時機，直到暈倒後，緊急就醫，才被確診為心臟衰竭。

侯嘉殷進一步解釋，大部分民眾對心臟疾病和心臟衰竭認知不足，以為「累、喘、腫」只是正常老化，即使確診心臟衰竭，許多患者仍缺乏病識感，並未規律回診為及用藥。

研究顯示，心臟疾病患者為新冠肺炎重症及死亡高風險族群，侯嘉殷指出，心臟功能缺失或免疫功能下降者如果感染新冠病毒，導致併發症，甚至重症致死。

美國疾病管制與預防中心最新統計，10.5%確診者因原先潛在的心血管疾病而在染疫後死亡，在所有合併症中，排第2名。侯嘉殷解釋，病毒直接侵入心臟，導致心肌發炎，約有兩成五重症患者出現心臟損傷，6.8%患者心臟衰竭。

侯嘉殷提醒，有心臟相關病史的民眾，在疫情期間，應避免出入人多的公共場所，並應該隨身攜帶病歷卡與緊急用藥，並多留意身體的變化，提高警覺。