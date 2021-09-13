國內四大疫苗到齊，扣掉數量最少的莫德納外，最新兩波施打涵蓋AZ、BNT及高端，其中第八輪AZ疫苗將於9月15日開打，輝瑞／BNT除優先給12至17歲學生造冊施打外，也將於第九輪上線，9月20上午10時至22日中午12時，開放18至22歲、65歲以上及40歲以上有重大傷病的第九類上網預約。

指揮中心表示，第八輪主要提供AZ疫苗，施打對象為9月10日前接種第一劑已滿10周以上的民眾，以及7月19日（含）前意願登記選擇AZ，滿18至22歲民眾可打第一劑。接種時間為9月15至23日。

AZ、BNT及高端3疫苗接種對象、時程一次看。（圖／中時新聞網製表）

至於萬眾期待的BNT疫苗，12至17歲學生將由學校造冊，23日起集中在校園施打，但部分縣巿已表示，將提前於22日給學生接種，但前提是須由家長填寫接種意願書才可施打。此外符合資格的12至17歲學生，若沒有要在校園集中接種，或是不在籍者，明（14）日起10點起，可至1922疫苗預約平台登記BNT。

除給國高中學生接種外，指揮中心指出，第九輪將提供BNT，開放給18至22歲，以及65歲以上和40歲以上有重大傷病的第九類上網預約第一劑，預約時間為9月20日上午10點至9月22日中午12點，施打時間則為9月25至日10月2日。

第九輪除了BNT外，指揮中心也開放打高端疫苗，施打對象為在9月28日前符合第二劑接種間隔滿4周以上民眾，可在9月20日上午10點至9月22日中午12點，上網預約高端第二劑，施打時間為9月30日至10月2日。

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