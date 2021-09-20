台中網紅「任葛格」施打高端疫苗，跟風到台北禾馨診所驗抗體。（陳世宗攝）

台中網紅「任葛格」（本名洪鑫任）施打高端疫苗，跟風到台北禾馨診所驗抗體，網紅帶頭公開接種疫苗後抗體檢驗數據，社會大眾才發現原來中央流行疫情指揮中心，還沒開放自費驗抗體；指揮中心順應民意，預定本周三開會討論相關指引，包括收費標準、檢驗方法、檢驗單位應詳細說明的內容等。

網紅任葛格打完18天，自費驗出IgG數值是130.2 AU／mL，比施打過AZ、莫德納超過2個月的朋友少4倍之多，引起各界對不同疫苗的關切，究竟是疫苗的抗體不同？還是注射到不同人的身體，因體質不同產生的抗體有差異？還是因檢驗單位不同，數據也不同。

疾管署官網更新「全國血清抗體檢測指定檢驗機構名單」，全國各縣市共有117家院所。指揮中心發言人莊人祥表示，待檢驗指引訂好、正式開放可自費檢驗之後，也會以這117家院所開始做為主要檢驗單位。

中央疫情指揮中心表示，全國各縣市共有117家院所都是可驗抗體的血清抗體檢驗機構，只是一直沒有開放自費檢驗，僅限於「公費」。例如進行疫調時，地方衛生單位如評估有需要驗抗體，就會就近送到這些醫院或檢驗所。台中市12家醫院、彰化縣6家醫院、南投縣3家醫院可檢驗。

全國血清抗體檢測指定檢驗機構名單將不定時更新於疾管署官網：https：／／www.cdc.gov.tw／Category／MPage／yuNKM3fnmrjMFbnP4yzesg