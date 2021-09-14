輝瑞／BNT疫苗除優先給12至17歲國高中生造冊施打外，第九輪也開放給18至22歲、65歲以上，及40歲以上有重大傷病的第九類上網預約。一名網友不解表示，18至22歲族群在第八輪已經可以選擇打AZ了，「為什麼第九輪還能預約BNT？除了上述2款疫苗外，也有高端疫苗，3廠牌自由選，是什麼高級人種嗎？」

原PO日前於論壇《Dcard》指出，第八輪公費疫苗開放18至22歲預約AZ就算了，沒想到第九輪還能再預約BNT，「這族群是高級人種嗎？或是納稅大戶？還是高官的子女？」他質疑該族群為什麼可以選擇自己要打AZ、BNT或是高端疫苗？明明在外奔波勞動的族群是28至65歲的人，是維持社會經濟的一群，「沒有要戰年齡，是討論政府配置問題」。

原PO感嘆地說，看到許多人預約AZ成功後，發現又可以打BNT，馬上打消打AZ的念頭，「反觀我們煩惱每天暴露在風險下工作的人，有的人還沒有疫苗可以打，這樣的安排根本不符合當初設立的原則」。

貼文曝光後，隨即引發網友熱烈討論，「已經不知道怎麼吐槽這個政府了」、「之前網路上一直說19歲不能打疫苗是孤兒，現在根本打好打滿啊」、「這種疫苗策略真的奇葩」、「23歲以上真的命賤啊」、「18至22歲真是尊貴」。

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