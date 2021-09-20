新冠肺炎疫苗證實能有效預防重症，但先前已開放施打的疫苗多是針對16~18歲以上成年人，兒童族群無奈只能對疫苗保護力望而興嘆。所幸輝瑞（Pfizer）與聯合研發新冠疫苗的BioNTech稍早前發出聲明，指針對5~11歲兒童的疫苗，在臨床試驗中證實安全有效，將會申請緊急授權使用（EUA）。

根據《Yahoo新聞》報導，共同研發新冠肺炎的輝瑞與BioNTech，在20日聯合發表聲明，公布了針對5~11歲兒童的2/3期臨床試驗結果。這項結果是針對此年齡區段的首個疫苗關鍵試驗結果，結果證實兒童施打後能有良好的安全性，以及強大的中和抗體反應。

根據輝瑞與BioNTech的規劃，5~11歲兒童接種的疫苗與其他年齡段接種的疫苗並無不同，但僅10 ug，比12歲以上接種者的30 ug更少。據了解這個劑量經過精準計算，是能讓此年齡段的兒童施打後在安全性、耐受性、免疫原性（人類對於特定抗原產生的免疫反應）上都表現良好的首劑劑量。根據藥廠規劃，5~11歲兒童建議接種2劑疫苗，施打間隔為21天。

根據臨床試驗結果，5~11歲兒童在接受10 ug劑量的疫苗後，所產生的抗體，與先前他們紀錄16~25者接種30 ug疫苗後的抗體反應相當。

輝瑞/BNT（Pfizer-BioNTech）疫苗在2020年12月通過美國緊急使用授權，可適用於16歲以上族群，接著在2021年5月擴大至12歲以上的族群。在8月23日美國食品與藥物管理局（FDA）核准輝瑞/BNT疫苗，讓這款疫苗成為全美第一個獲得全面批准的新冠肺炎疫苗。先前已有美國官員預測，針對5~11歲族群使用輝瑞/BNT疫苗的EUA，預計在最快10月獲授權。

而除了持續針對5~11歲兒童進行臨床試驗，了解施打疫苗對於的安全性與可帶來的免疫反應外，輝瑞也預計最早在10月底發布針對6個月至5歲兒童接種其新冠疫苗的臨床試驗數據。