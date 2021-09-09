針對陳柏惟罷免案，罷免陳柏惟總部發言人Max 5日在政論節目《新聞大白話》連線表示，他聽說民進黨地方有做了一份民調，已經超過25%的門檻。而總部之前最後一次民調是在6、7月做的，那時所做的民調是同意比例達23、24%。對此，前民進黨立委郭正亮表示，就他觀察，民進黨不一定會出手相救，因為國民黨9月底之後一定會有動作，以陳柏惟敢開戰的個性，整個情勢會對他越來越不利。

前立委顏寬恒在臉書發「致柏惟兄」千字長文，宣布將以義工的身分參與罷免團體的活動。（摘自顏寬恒臉書）

郭正亮9日在《新聞大白話》節目，被主持人問「及民進黨會出手救陳柏惟嗎？」他表示，就他觀察，民進黨不一定會出手相救，鄰近選區的立法院副院長蔡其昌可能會有所表態，但台中在地的議員會不會表態這就很難說，因為陳柏惟若被罷免，議員就有望能遞補參選。

不過，郭正亮也說，雖然目前來看是55波，但9月底之後國民黨選舉完，下任黨主席不管是誰，黨主席這股力量勢必會進來，結果就很難說。至於陳柏惟有沒有可能躲過罷免？郭正亮說，他如果這2個月都乖乖閉嘴，就可能閃過。但以陳柏惟敢開戰的個性，他一定會開口嗆人製造新話題，那就一定會給對手加分，進一步集結反對他的力量，整個情勢會對他越來越不利。

值得注意的是，顏寬恒昨(8日)在臉書宣布，要當陳柏惟罷免總部的志工。陳柏惟則回應，自由不該建立在霸凌別人之上。而罷免案通過與否，藍綠的動向也引起關注。刪Q總部9日則是開記者會，顏寬恒以志工身分現身，並批評陳柏惟荒誕行徑，台中海線屯區人民願意接受一個高雄上來的新人，這樣的胸襟令他驕傲，但看到的卻是陳柏惟言語霸凌他人、不支持採購國際疫苗、讓萊豬進入校園長照場所，台中人最擔心的空汙，陳也沒跟人民站在一起，對地方服務的不熱衷、不在意、沒放在心上，還嘲笑連署罷免的人民，鄉親對於有這樣的民意代表，「講實在非常沒尊嚴」。