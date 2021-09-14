國內疫情持續延燒，使疫苗第二劑覆蓋率嚴重不足問題，備受各界關注。台中立委陳柏惟因過去言行屢受爭議，而遭連署罷免，目前擔任志工的前國民黨立委顏寬恒直言，執政黨官員說話前後矛盾，需要監督，需要為選區爭取疫苗的時候，陳柏惟委員在哪裡？還記得6月18號在立法院針對第三百二十四案的反對票嗎？為什麼現在卻羞於提起，還指責說實話的人說謊呢？

顏寬恒14日在臉書發文表示，陳柏惟的選區台中市，六十五歲以上的長輩，有完整接種兩劑的人，只占所有人數的3.02%，換句話說，有96.98%我們家鄉的長輩沒有完整防護力，因為就是沒有疫苗。整個台中地區第九類的高風險疾病者、罕見疾病及重大傷病者也只有一千六百人接種了兩劑疫苗。而這些疫苗只能由中央配給，立委不爭取，疫苗就是不夠。

他質疑，陳柏惟真能夠體會台中海線屯區鄉親，為了自己家中長輩和慢性病親人打不滿疫苗而擔心受怕的感受嗎？顏寬恒指出，台灣的新冠肺炎疫苗從來都不夠；因為從一開始政府採購的規劃量就是不夠，光是今年已經下單採購的量就是不夠（聯亞沒過緊急授權）：COVAX：476萬劑、AZ：1000萬劑、Moderna：605萬劑、高端疫苗：500萬劑。加上到貨率跟產量的問題，台灣現在的疫苗不夠就是不夠，簡單的算術加上一人須要打兩劑，全民要完整接種疫苗就是不夠，哪有甚麼話術巧言虛偽的餘地？

顏寬恒指出，要恢復正常生活，需要足夠大量的疫苗，甚至為了未來的第三劑、第四劑，就是要囤積、多搶這些戰略物資。甚至面對Delta變種，兩劑都只能避免降低重症比例。政府官員之前還說疫苗已經夠了，BNT三千萬劑採購太多，國際上買不到疫苗，但過不了幾個月，陳時中指揮官卻跟著說了實話，要全民打到兩劑疫苗是不可能的任務，如果太夠又太多，為什麼全民打不到兩劑疫苗？執政黨官員說話前後矛盾，需要監督，需要為選區爭取疫苗的時候，陳柏惟在哪裡？

顏寬恒也翻出立法院今年審查紓困特別預算第三次追加預算案中，第三百二十四案主決議內文：「此時，衛生福利部於第三次防疫追加預算，針對辦理疫苗採購共編列264億4623萬元，應立即於一個月內速採購完成世界衛生組織(WHO)認證並列入「緊急使用清單」之新冠疫苗，並擴大採購至4千萬以上，確保疫苗涵蓋率達90%以上，除了維護國人健康及安全，更讓未來國人能通行全球無虞」。

他強調，立法院公報清清楚楚地記載，陳柏惟委員針對這個提案投的是反對票、是反對國際疫苗的，為什麼現在卻羞於提起，還指責說實話的人說謊呢？是忘記了，還是害怕想起來？

顏寬恒痛心表示，選區民眾對於陳柏惟在關鍵疫苗爭取上不但沒有站在他們身邊，反而投出匪夷所思的反對票，導致他們打不到疫苗，導致疫苗完整接種率不足，當然會覺得不滿。「陳委員怎麼會覺得這是對你的霸凌？你的疫苗反對票才是對選區民眾的霸凌」。