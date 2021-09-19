台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日進行投票，老對手、前立委顏寬恒日前也宣布以志工身分投身罷免活動，並投書媒體，質問陳柏惟什麼要反對加購國際疫苗？不過，宅神朱學恒卻發現，到現在都還沒看到陳柏惟敢面對這個問題，並指陳柏惟不知道要怎麼閃躲這個問題，「中秋節出來打球啊」。

顏寬恒14日在臉書上發文表示，「陳柏惟委員，您為什麼要反對加購國際疫苗？」並將該篇貼文內容投書到《風傳媒》。顏寬恒質疑陳柏惟為何投票反對加購國劑疫苗，並列舉了台中立委第2選區的狀況指出，「陳柏惟委員，你能夠體會我們海線屯區鄉親為了自己家中長輩和慢性病親人打不滿疫苗而擔心受怕的感受嗎？」

對此，朱學恒今(19日)在臉書上分享了顏寬恒的文章連結，並表示，自己到現在好像都沒聽過陳柏惟敢面對這個問題啊，反對購買疫苗是甚麼天兵投票法，選區民眾有同意嗎？不知道他要怎麼閃躲這個問題？同時他還在臉書上Tag陳柏惟，「中秋節出來打球啊！」朱學恒更號召網友將顏寬恒的文章轉貼到陳柏惟的臉書上，「去他粉絲團貼給他爽吧，看看他要封鎖多少人」。

網友們也留言回應，「我也想問，陳柏惟委員，您為什麼要反對加購國際疫苗？ according to what！？！？」、「沒為什麼啊，跟著民進黨投就對了，他吃定選民啊」、「他怎麽能面對，事實上就是他投反對，能講出來理由嗎？」