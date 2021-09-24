刪Q總部領銜人楊文元控訴從罷免開始以來，團隊受到陳柏惟團隊的威脅。（陳淑娥攝）

顏寬恒擔心志工安全，呼籲陳柏惟到此為止。（陳淑娥攝）

基進黨立委陳柏惟罷免案將於10月23日舉行投票，刪Q總部領銜人楊文元控訴從罷免開始以來，團隊受到陳柏惟指控是獼猴、是假公民，或明或暗威脅，包含直接口頭威脅，包含當面叫囂等；前立委、同時也是總部志工顏寬恒表示，他擔憂的是罷免志工，他們只是行使民主權利的無辜鄉親，陳柏惟應該學習尊重，而不是打壓霸凌。

發言人Max指出，基進黨台南市黨部主委親自錄下中秋當天畫面，證明陳柏惟陣營的確有到現場叫囂，讓現場正在舉牌發文宣的志工，感到十分緊張且畏懼。志工大姐郁臻說，9月21日晚上，她在大肚萬興宮的會場與其他夥伴在發送文宣，只見顏寬恒要離開會場時，陳柏惟陣營開始對他大聲叫囂，現場的警察同仁也隔在中間試圖緩頰。

顏寬恒表示，影片畫面的確證明了基進黨黨工現場叫囂，陳柏惟竟然還可以否認，他並不是受害者，害怕擔憂的是罷免志工，他們只是行使民主權利的無辜鄉親，各自理念不同，陳柏惟應該學習尊重，而不是打壓霸凌。

顏寬恒說，他很擔心罷免志工的安全，尤其是女性，她們受到這樣的言語威嚇，還有肢體動作恐嚇，難免會產生畏懼，希望陳柏惟基進黨團隊到此為止，不要再用這樣方式欺負罷免志工。

楊文元控訴從罷免開始以來，團隊受到陳柏惟指控是獼猴，是假公民、或明或暗的威脅，包含直接口頭威脅及當面叫囂，還有經營自助餐店的老闆娘反應，在龍井的賣菜商店，被一位年輕人強行拉下戴著的罷免陳柏惟口罩，直到老闆娘大聲反駁這是她的自由，對方才趕緊離開。

發言人Max表示，熱心網友還提供另外一段畫面，2019年12月14日，陳柏惟在台上公然說，「我有被人說去酒店沒付錢，我到後來真的受不了了，我都回應他，酒店沒付錢我說那是寬恒帶我去，他說不用付錢的。」顯然陳柏惟在說謊方面是慣犯，之前在選舉期間跟陳世凱的對話，就是毫無證據的抹黑。