台灣基進立委陳柏惟罷免案，將於10月23日舉行投。根據7月一份民調顯示，表態支持罷免案者約18%，距離罷免成功25％門檻，還差7%；前民進黨立委顏寬恒加入罷免義工後的民調，同意罷免者有27%，雖跨過25%門檻，但也僅多2%。刪Q總部發言人Max看完民調表示，如今同意罷免者有27%，若再加上7％，民調就有34％，也就是說，如果疫苗覆蓋率達9成，罷免案一定過。

刪Q總部發言人Max 30日在政論節目《新聞大白話》表示，罷免案成敗最大問題在於疫苗覆蓋率。疫苗覆蓋率如果不高，對罷免案來講都是危險，因大家不是不願意出來投票，如果因為疫苗不夠，害怕出來投票，造成投票率過低，對罷免案而言是很危險。根據一份民調資料顯示，表態支持罷免案者約18%，距離罷免成功25％門檻，還差7%；如今同意罷免者有27%，若再加上7％，民調就有34％，勝算機率非常高。如果疫苗覆蓋率達9成，罷免案一定會過。

Max認為，陳柏惟是政治工作者，口才很好，你辯不過他，陳柏惟靠他那張嘴，找刪Q總部辯論，如果你辯不過他，他會說罷免沒有正當性。若你跟他起衝突，他可能會說罷免的人很暴力。