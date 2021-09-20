台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日進行投票，罷免團體也持續掃街衝刺，沒想到罷免陳柏惟的志工們19日在市場偶遇陳柏惟掃街，陳對他們的態度卻是半戲謔、半恐嚇，志工團體將其經歷分享在社群平台上，痛批「陳柏惟掃街就沒問題、我們掃街就影響生意」？得知消息的網友也怒轟陳柏惟，滾回高雄去。

粉專「罷免陳柏惟」昨（19日）在臉書發文表示，志工夥伴們當天在菜市場遇到遇到陳柏惟本人，陳上前問志工們「為什麼要罷免我」，還刻意問在志工們身後擺攤的店家「罷免團體站在這會不會影響到生意」。

對於造成攤販的不便，該粉專稱，一定都會虛心檢討反省，也致上最誠摯的歉意，但對於陳柏惟這樣半戲謔、半恐嚇的態度，他們絕對不會畏懼，該粉專痛批，「陳柏惟掃街就沒問題、我們掃街就影響生意」？

該粉專指出，對於陳以及其支持者而言，他們確實顯得多餘、礙眼，是阻礙陳飛黃騰達、步步高升的絆腳石。對於陳柏惟曾在IG發文「我會死守這個位置」，該粉專也表明，那他們也要說「我們也會死守在我們成長的家鄉，直到你離開為止」，「罷免的理由你很清楚，只是不願意面對事實而已」。

該粉專表示，最後一哩路，堅持是唯一的選擇，再多的批評、嘲笑、霸凌、羞辱，都是為了迎接勝利必經的路程。大批網友也在其po文底下留言表示，「為什麼要罷免你？愚人的問題，智者無法回答」、「加油！讓他滾回高雄，別汙染台中」、「罷免開始才出現在各里」。