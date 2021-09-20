台灣基進立委陳柏惟罷免案將於10月23日進行投票，罷免團體也持續掃街衝刺，前立委顏寬恒也宣布以志工身分投入罷免，但陳柏惟卻表示自己沒有對不起大家，還嗆聲「有些地方要選兩次才會贏」。對此，顏寬恒直言，台中的鄉親沒對不起陳柏惟，並反問他，在立院架也打了、面子也丟了，到底是哪來的勇氣怪罪地方鄉親？

顏寬恒今(20日)接受媒體採訪時，呼籲陳柏惟，不要再攻擊海線、屯區的鄉親了，「我們的鄉親沒有對不起你，沒有害你選第2次」，並指他在立法院質詢時的表現荒腔走板，被官員媒體嘲笑，還反對購買國際疫苗，才被鄉親們連署要罷免，並成為這一屆全國唯一被罷免的立法委員。

顏寬恒坦言，陳柏惟在立法院「架也打了，面子也丟了」，「到底是哪來的勇氣讓你怪罪海線、屯區的鄉親害你要選第二次？」鄉親選舉陳柏惟當立委，是要幫忙他們爭取權益的，「可以不要把鄉親踩在腳下當作你出名的犧牲品嗎？」

此外，顏寬恒19日在霧峰的市場掃街宣傳罷免案時也說，疫情的問題，是陳柏惟被民眾唾棄的原因之一，同時他也呼籲能讓更多人知道有這場罷免案並出門投票行使自己的權利，同時藉由這次公民行動，展現對政府的不滿。