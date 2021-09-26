張亞中支持者揚言退黨 江啟臣籲團結：讓大家對黨有更高期待

國民黨主席選舉昨天落幕，朱立倫沒有獲得獲半票數，未來如何帶領國民黨？主席江啟臣26日在陳柏惟罷免宣傳活動受訪時表示，相信朱會盡全力在最短時間整合各方戰力，來達成接下來要完成的目標，不管是年底公投或2022及2024，都要積極規劃。

江啟臣指出，相信朱主席會盡全力團結整合黨，在最短時間內整合各方戰力來達成接下來要完成的目標，不管是年底的公投或2022及2024，相信這是黨員的一個期待，大家共同支持他（朱），讓國民黨能夠面對接下來的難關跟任務，不要辜負支持者還有黨員對黨的期待。

江啟臣說，針對2024總統人選，他過去一直主張黨內應該有一個透明清晰，然後結合黨員參與以及民意的初選制度，相信接下來黨中央會做好準備，畢竟離2024已經非常近，明年還有地方縣市大選，是要同步準備的，相信黨中央未來應該會積極規劃。

屬於中生代的他是否會給朱立倫一些建議，江啟臣表示，朱有約近期要見面，他會把這段時間，不管是在想法、理念以及在立法院也好、在地方也好，這幾個月來，他接觸各縣市的不同世代，也不只是中生代，大家對黨未來的一些想法及看法，忠實的把意見轉達，希望朱在最短時間內能趕快把黨組織好，來面對未來每一關任務跟挑戰。

至於是否有具體改革國民黨想法，江啟臣指出，過去10幾個月他進行的是國民黨重設計1.0版，原本如有連任的話，有準備2.0版，包括很多面向，朱主席若有需要，會把想法提供給他。

江啟臣表示，選舉已經結束，總辭是一個負責任該做的事情，9月底要完成交接，交接是技術性問題，交接小組會趕快進行，由於目前是疫情期間，全代會是不是能順利召開進行，還有一些不確定因素，但黨務工作不能停，希望交接工作趕快進行，讓黨務可以順利無縫接軌及推動，其實有很多彈性方式可以處理，應交由中常會討論，像去年他也是在3月9日就先由選監小組辦理就職儀式，黨可以有更彈性作法，讓黨務工作能夠順利推動，不要有空窗。