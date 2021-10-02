台65開通之後，新北市土城區的亞洲路、城林路近年來常常嚴重塞車，去年底開始進行拓寬增設車道，目前施工順利，可望提前於今年11月完工通車，新北市議員江怡臻指出，道路完工後，必須要整體規畫交通號誌、標線，給民眾一條安全好走的道路。

江怡臻指出，交流道下的亞洲路，南接國道3號，北接快速道路，是樹林和土城的主要道路，時常飽受塞車之苦，民眾陳情頻繁，會勘多次都無法有效改善。

江怡臻說，拓寬工程可望提前於今年11月完工通車，市府要能整體規畫交通號誌、標線；另亞洲路改善後也增加行人專用道，在改善前的亞洲路常有行人、車爭道狀況，亞洲路改善後增加人行道可更讓周遭居民「行的安全」、上下課的學童「走的安心」。

江怡臻也說，亞洲路目前是大安圳加蓋完成且全面通水的狀態，未來是否能通過豪大雨的考驗，可以從今年度烟花颱風來預判初步過關，希望未來也能夠通過考驗。

江怡臻指出，目前在地的里長包括員仁里長洪永富、大安里長張俊隆，對工程過程都相當滿意，甚至製作了感謝狀給施工團隊，這是施工黑暗期相當少見的現象。

新北市長侯友宜表示，在地溝通和各局處的溝通協調一定會做好，一起做好工程；而在排水方面，也請水利局負責視察，確定不會影響疏洪，甚至還會因為工程，而讓這區段的防淹水設計變得更好，至於交通號誌整體改善也將會責成市府團隊傾聽民意，做好規畫，紓緩塞車車流。