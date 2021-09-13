台中市第二選區立委罷免案！藍營前立委顏寬恒宣佈以義工身份支持罷免行動，外界咸認為顏寬恒志在補選拿回失去的江山與立委寶座；反觀綠營亦全體動員為陳柏惟固守城池。親民黨及民眾黨是否會推出悍將問鼎江山，各路人馬正暗潮洶湧，覬覦這一席立委寶座。

「江山代代有新人出，一代新人換舊人！」第二選區立委罷免案將於10月23日舉行投票，藍營積極運籌帷幄多時，志在將陳柏惟罷免掉，但綠營的市議員則全力為陳柏惟護盤，終究能打敗傳統地方派系舊勢力，全靠出奇制勝的陳柏惟，他可說是年青人不喜歡傳統舊派系的代表產物。

隨著罷免腳步的逐日逼近，不僅藍、綠陣營戰戰競競，親民黨與民眾、無黨、超黨派的動態，亦極可能牽動罷免案的成或敗，不容諱言民心思變，政治不是非藍即綠，尤其二選區湧進大批外來人口，其中以年輕外地人居多，年輕人喜歡新面孔，也樂於給新人一個機會！

台中市立委第二選區角力戰，對現有藍、綠及傳統地方派系，無異是一大警訊，並非是傳統政治把持者能夠再立於不敗，年輕人亦勇於突破傳統「父職子繼、兄位弟及」的神話，提供年輕人一個勇於嚐試就有機會的舞台，不論罷免案結果如何？對台灣政壇都是一大突破，讓既得利益者不再視為理所當然。