本月9月25日國民黨主席即將進行投票，繼國民黨籍雲林縣長張麗善及南投縣長林明溱分別在臉書公開宣示全力支持朱立倫後，花蓮縣長徐榛蔚及立委傅崐萁也接力表態力挺。。

花蓮縣長徐榛蔚與立委傅崐萁，在8月31日朱立倫前往花蓮太平洋公園與副議長、議員、鄉鎮長、村里鄰長、社團、婦女會、農漁會理事長等地方各界進行基層座談時，就在在舞台上向鄉親隆重推薦朱立倫，並懇請花蓮鄉親全力支持朱立倫。

傅崐萁說，目前民黨執政，民怨沸騰，但別以為二○二二縣市長選舉國民黨就會勝選，人民容易健忘，這是一場難辛的選戰。傅崐萁指出，朱立倫承諾，他是選黨主席不是為了選總統，二○二四年一定推舉最強棒的候選人來對民進黨，不存乎自己的未來，唯一的目標是贏回政權。

張麗善18日晚間在臉書表示，「現在距離國民黨主席的選舉，只剩下一個禮拜，我既是國民黨籍的縣市首長，也是一位憂心忡忡的黨員，我與每一位參與此次選舉的黨員同志都是好夥伴，但我在此刻也要坦誠地表達自己的意向，我相信朱立倫，我支持朱立倫」。

林明溱19日上午在臉書PO文，「身為在野黨的地方首長，面對執政黨的打壓，我們肩負的不只是黨內同志的期待，還有所有願意支持國民黨的朋友，明溱認為國民黨需要改變，幫助社會、國家變得更好！需要一個熟悉民意、具備國際觀的黨主席，在此時中秋佳節期間，想向大家推薦4號「朱立倫」，全力支持朱立倫。