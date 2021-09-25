當選國民黨主席！ 朱立倫喊：今晚民進黨要開始擔心了

國民黨主席選舉結果出爐，南投縣長林明溱25日表示，新當選黨主席朱立倫熟悉民意、具備國際觀，上任後應與國民黨執政縣市首長多聯繫與溝通，沒有當選的參選人也要團結一致，共同打拚，黨主席對執政黨政策監督之外，要與黨員充分溝通交流接地氣，凝聚向心力，2022年將舉行縣市長和鄉鎮市長選舉，黨中央必須提早布局，掌握贏得勝選機會。

黨主席選舉前，林明溱在臉書發文表態支持朱立倫，表示有百年歷史的國民黨，存在的理由就是為大多數的民眾打拚，爭取更美好的生活，這是國民黨籍的縣市首長最重要的工作。

他說，25日國民黨選出新的黨主席，國民黨必須面向中華民國的未來，迎接人民託付的挑戰，認同「持續改變，才有希望」，改革是一條漫長的路，每一位支持者都是過程中的重要基石。

身為在野黨的地方首長，林明溱在臉書發文表示，面對執政黨的打壓，肩負的不只是黨內同志的期待，還有所有願意支持國民黨的朋友，國民黨需要改變，幫助社會、國家變得更好。