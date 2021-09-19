國民黨主席選舉倒數，候選人張亞中聲勢崛起，黨內蔓延「棄保」、「恐中（張亞中）」詭譎氛圍，雲林縣長張麗善、國民黨立委林為洲等人相繼公開挺候選人朱立倫，南投縣長林明溱今也在臉書表態，全力支持朱立倫。

國民黨主席選舉第二場電視辯論會昨晚剛結束，朱立倫、張亞中、江啟臣、卓伯源等四名候選人一早又到到台中市黨部分區發表政見說明會。

林為洲於辯論會結束後在臉書發文「理性的勇氣」，聲量獨尊的風潮下，支持理性務實不走偏鋒的力量，更需要勇氣，並放上一張與朱立倫的同框照，更被解讀開出棄保第一槍，

張麗善昨晚也公開表態，若在關鍵議題擁抱極端，即便高亢言論能激起部分黨員熱情，也不會是她所支持的對象，她在此刻要坦誠表達自己的意向，「我相信朱立倫，我支持朱立倫」。

林明溱表示，9月25日國民黨要選出新的黨主席，國民黨必須面向中華民國的未來，迎接人民託付的挑戰，他認同「持續改變，才有希望」，改革是一條漫長的路，因為在受限的資源下，我們需要理性的領導者。

林明溱強調，身為在野黨的地方首長，面對執政黨的打壓，他們肩負的不只是黨內同志的期待，還有所有願意支持國民黨的朋友，國民黨需要一個熟悉民意、具備國際觀的黨主席，在此時中秋佳節期間，想向大家推薦4號「朱立倫」，全力支持朱立倫。