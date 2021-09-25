國民黨黨主席選舉投票25日熱鬧登場，南投縣符合投票資格的黨員計9322人，全縣設13個投開票所，黨主席四強爭霸催出投票率，縣黨部統計，投票率約為5成4，遠高於上次黨主席投票率3成5，選前表態挺朱立倫的南投縣長林明溱表示，黨員踴躍投票關鍵是危機感。

國民黨南投縣黨部統計指出，因應黨主席選舉，在全縣13個鄉鎮市各設立一處投開票所，具有投票資格黨員共9322人，有效票數為5018票，投票率大約是5成4。

國民黨主席選舉，南投縣黨部25日在各鄉鎮市設投票所，黨員投票踴躍。（盧金足攝）

南投縣國民黨員投下手中一票，選出心目中的黨主席，縣黨部計票後結果出爐，朱立倫獲2213票一路領先、張亞中拿下1468票、江啟臣得到1144票、卓伯源則有145票。

一早很多黨員來投下看好國民黨未來的一票，南投縣國民黨主委林儒彬說，8時未到就有黨員排隊等投票，全部都經量體溫、手部消毒，佩戴口罩，保持社交距離等防疫規定，比起上次黨主席投票率3成5，這次黨主席投票率如預期超出5成，黨員投票熱烈，就是對國民黨的向心力與期望。

林明溱說，明年將舉行重要的九合一選舉， 新任黨主席朱立倫帶領國民黨走向正確的方向，這是一場君子之爭，國民黨在受限的資源下，選出理性、充滿智慧的領導者，打贏明年選戰，身為在野黨的地方首長，面對執政黨的打壓，黨員也有危機感，大家踴躍投票也投出國民黨新氣勢。