國民黨主席選戰結果揭曉，朱立倫以最高票將宣布當選，民眾黨主席、台北市長柯文哲25日表示，恭賀朱立倫先生，當選中國國民黨主席，大家共同善盡在野監督的責任，不負人民所託。

柯文哲表示，這次國民黨主席選舉激烈，透露對現況不滿的人民殷切的期待，期盼朱主席當選後，發揮在野黨實質有效監督功能，為建構更優質的政黨政治、更健康的民主政治而努力。