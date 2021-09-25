朱立倫當選國民黨魁 柯文哲：共同善盡在野監督之責 19:042021/09/25 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾黨主席、台北市長柯文哲。（張穎齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨主席選戰結果揭曉，朱立倫以最高票將宣布當選，民眾黨主席、台北市長柯文哲25日表示，恭賀朱立倫先生，當選中國國民黨主席，大家共同善盡在野監督的責任，不負人民所託。 柯文哲表示，這次國民黨主席選舉激烈，透露對現況不滿的人民殷切的期待，期盼朱主席當選後，發揮在野黨實質有效監督功能，為建構更優質的政黨政治、更健康的民主政治而努力。 選前之夜流出新民調 朱立倫：最重要是棄民進黨、保國民黨 赴三重投票 朱立倫籲團結：每一票都是捍衛中華民國、國民黨 #當選 #朱立倫 #柯文哲 #國民黨 #在野黨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 朱立倫當選黨主席 藍委林為洲8個字點出勝選關鍵 18:572021/09/25 政治 棄保、反串洗民調 國民黨主席戰大激鬥！青年派呼喚團結 下架民進黨才是目標 04:102021/09/25 焦點要聞 張亞中完成投票：投票率愈高 反映黨員期盼國民黨巨大改變 10:582021/09/25 政治 花敬群再提社宅中央蓋 柯酸永遠在規畫 04:102021/09/25 政治要聞 國民黨主席選舉投票率上看五成 黨員紛現身 結果18：00揭曉 10:472021/09/25 政治 蔡英文喊加入CPTPP水到渠成 柯文哲酸：政治不是喊口號 12:112021/09/25 政治 牽動2022縣市長、2024總統及兩岸關係！殺到見骨 國民黨黨主席選舉 決戰看今朝 04:102021/09/25 焦點要聞 國民黨主席選舉 張亞中在金門奪最高票 18:072021/09/25 政治 亡黨感發酵 黨代表催票熱度大升 04:102021/09/25 焦點要聞 國民黨主席投票後 許淑華說話了 17:312021/09/25 政治 台灣文化協會成立百年 柯文哲：精神將由我們接棒下去 12:432021/09/25 生活 政治熱門新聞 開票落後朱立倫 支持者嗆退黨潮？張亞中表態了 - 政治 當選國民黨主席後首次發言 朱立倫喊團結：期許為必勝藍 - 政治 郭正亮預測國民黨主席「他」贏 朱學恒回一句 - 政治 國民黨主席投票後 許淑華說話了 - 政治 塔綠班爆紅 正妹議員：蔡英文最新民調再度死亡交叉 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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