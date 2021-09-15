2022九合一縣市長選舉將近，各政黨也都積極展開布局，引發外界關注。前民進黨立委郭正亮認為，若到時新竹縣市沒有合併，那新竹市會呈現3強鼎立的局面，若新竹縣市合併，就很難預測走向了，同時他也指出，台北市的部分，假如台北市副市長黃珊珊能爭取到15%選票，那可代表國民黨出戰的立委蔣萬安就危險了。

郭正亮15日在政論節目《國民大會》中表示，新竹縣市合併的議題，現在看起來是要硬搞，幫新竹市長林智堅安排出路，假設沒有合併，新竹市就是3強在搶。

郭正亮認為，國民黨大概是派立委林為洲，民眾黨是立委高虹安，民進黨則是市議員鄭宏輝，但鄭宏輝在40歲以下選票的部分要加強，高虹安在這塊很強，加上高虹安有大數據背景，和竹科還可以接得上，竹科在新竹市還是有相當的選票，所以3個人搶起來實力會滿接近的。

郭正亮指出，如果新竹縣市合併的話，話就很難預測，因為高虹安會不會選就不知道了，且再加上新竹縣，情況就很難講，新竹縣有90%的人口是客家人，若要在當地選舉，要能用客家話演講，不會講客家話很難選。

至於2022年台北市長選情的部分，郭正亮分析，目前是因為民眾黨聲勢上升，假設黃珊珊的票增加到15%以上，蔣萬安就很危險，這樣變成民進黨只要能夠搶下40%的選票，就有機會當選。