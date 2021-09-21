TVBS《食尚玩家魚肉鄉民》特別邀請舉重金牌女神郭婞淳擔任節目嘉賓，介紹她從小吃到大的台東家鄉美食，她還帶著主持人賴晏駒（小賴）與代班主持實況主阿樂體驗舉重訓練。郭婞淳坦言：「我不太挑食，一日三餐都吃，所介紹的美食，有幾家是訓練時教練會買給我們吃的，因為自己較多時間都在學校訓練，所以接觸其他食物的時間比較少。」並表示推薦的美食都是她從國中開始吃到現在，小賴則推薦大家到台東可以跟著《食尚玩家魚肉鄉民》點婞淳菜單。

郭婞淳自小被教練傳達知識早餐是非常重要的一餐，開場即介紹2道早餐三明治與奶酥厚片，並表示自己非常喜歡早餐，可以1次吃到3份，甚至出國比賽時也會特別期待早餐。郭婞淳分享此家早餐店的奶酥經過特別調製，「跟老闆娘買到非常熟，她知道我退休想開早餐店時，還說可以把秘方傳授給我」。節目中郭婞淳分享起自己小時候會先把上面奶酥刮掉，吃完吐司再吃奶酥，吃法讓小賴贊同不已表示自己也會這樣。

介紹完早餐後，小賴、阿樂緊接著體驗郭婞淳1日訓練，先慢跑、體操、繩梯之外還練起舉重，挑戰20公斤槓片。緊接著再到郭婞淳的國中母校，郭婞淳分享就學時期曾在午休時到福利社塗吐司打工，國小時還因為不喜歡午休，約好朋友一起去參加直笛隊，「回顧照片很多中午時拍的，都看不到我蹤影」。

節目也邀請到郭婞淳的啟蒙教練林尚儀，介紹平常訓練完會帶學生去吃的餐廳。談起郭婞淳過去訓練時，嚴師林尚儀教練曝：「我的訓練沒有吐就不會有成長，婞淳耐力較不好通常是最先吐的。」最後郭婞淳再帶著節目組到平時慶功宴的西餐廳，分享必吃肉醬義大利麵以及大力推薦一定要點紅茶，「這紅茶是我吃再飽都要喝，而且偶爾還會外帶」，小賴與阿樂亦讚不絕口。吃飽喝足後郭婞淳在西餐廳自彈自唱動力火車〈我很好騙〉，還清唱拿手歌〈單身情歌〉，節目每週一至週五晚間10點在TVBS 42頻道播出。