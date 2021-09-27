新北市後衛謝宜玲進球扳平後後舉手歡呼，花蓮縣球員難掩失望。（李弘斌攝）

全運女足賽今天戲劇化落幕，金牌戰花蓮縣以1比0領先到補時階段，80萬的4連霸獎金眼看就要到手，卻被新北市後衛謝宜玲在補時第4分鐘射入扳平遠射，延長賽再遭曾筠雅、陳燕萍破門，反以1比3讓新北市拿走暌違8年的全運女足金牌。銅牌戰高雄市則以5比0完勝台中市。

「現在都踢後衛，把防守做好，這屆本來還沒有射過門！」謝宜玲賽後表示，戰況緊急，兩個中後衛都上去進攻，恰好賴韋汝回傳球位置恰到好處，「我控好球剛好看到球門，想說射射看，有射有機會，結果真的進了！」

這場金牌戰在嚴密防守下，雙方都難有好的破門機會，第66分鐘花蓮先靠賴麗琴遠射世界波破門，並一路領先到補時階段，休息區的球員都已準備衝入場內慶祝4連霸，豈料被謝宜玲一腳遠射扳平。

花蓮在4強與高雄市打滿120分鐘才驚險勝出，金牌戰又打入延長賽，體能已不向此前強勢。第95分鐘新北發動一波猛攻，陳燕萍連兩次射門打中門楣，最後由曾筠雅補射破門，8分鐘後陳燕萍快攻突破，看花蓮後衛防她切入，看到空檔所幸起左腳遠射，踢進決定勝負的保險進球，讓新北以3比1逆轉摘金。

新北市拿下改制全運會後的第3面女足金牌，3次都躬逢其盛的隊長藍美芬，這次也可以掛著金牌榮退。「學妹們一直說要幫我光榮的退休，很感動，沒想到真的會拿到冠軍，原本只是覺得有希望。」賽後被全隊圍成一圈的藍美芬說：「本來想說就算沒贏，我們也盡全力了，第2也很好，沒想到宜玲進了那一顆，只能說一切都是最好的安排！」

全運女足賽，新北市奪金後全隊圍成一圈，慶祝隊長藍美芬（中）榮退。（110全國運動會提供）

目前在泰山高中任教的藍美芬，也是本屆新北市全運代表隊中唯一今年沒踢木蘭聯賽的球員，但她從4月開始自主訓練，隊中每次訓練都沒缺席。要讓這位第12次踢全運的大學姐奪金榮退，成為新北女足本屆全運的一大動力。

「大家這次都很珍惜最後一次跟美芬學姐踢球，她給我們打下一個很好的榜樣，儘管她都要上班，還是用自己的時間去努力練習，怕跟不上大家。」本屆比賽都在藍美芬退場後接下隊長袖標的謝宜玲說：「我會繼續加油，把她的精神延續下去。」

金牌戰前兩天剛過38歲生日，最終在學妹送上的金牌禮物下圓滿退役，讓藍美芬直呼是上天的眷顧。她說上屆全運本來就想退休，但有人說下一屆在家鄉新北舉辦，要不要考慮一下，她才決定再踢一屆。

「因為愛新北，就好好的在新北結束。」藍美芬說：「家人好友知道我要退役，因疫情無法開放觀眾是小遺憾，但這已經是最好的結果。以前踢代表隊的回憶就好好放下，未來我會繼續支持女足，給她們加油當觀眾！」