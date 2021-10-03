美聯外卡最後一位競爭者西雅圖水手撐到第162場例行賽了，水手3日大戰天使，如果輸球就直接被淘汰。在東岸的洋基、紅襪、藍鳥打成一團，遠在西岸的水手幾個鐘頭之後也成功戰勝天使，以90勝71敗加入美聯外卡的大混戰！

波士頓紅襪：91勝70敗－外卡1（對戰成績贏過洋基）

紐約洋基：91勝70敗－外卡2

多倫多藍鳥：90勝71敗

西雅圖水手：90勝71敗

4支球隊究竟誰拿到兩席外卡，都要等到最後一場例行賽（4場皆於4日的半夜3時開打），還可能要到附加賽才能分出勝負。簡言之，紅襪、洋基贏球即可晉級；藍鳥、水手必須要贏球（達到91勝），且基襪要有一隊輸球（停在91勝）才能打附加賽，因此最後一天的這4場比賽都很重要。

紅襪的對手是國民，紅襪已取得2連勝，國民是國聯球隊，本來也沒有要阻攔紅襪的理由，還不如在垃圾時間練兵。

藍鳥的對手是美聯最弱的金鶯，儘管兩隊是同區仇敵，但金鶯要擋住藍鳥也沒那麼容易。藍鳥隊小葛瑞洛(Vladimir Guerrero)失去打擊王寶座，他目前47支全壘打還有最後機會爭奪全壘打王，只要1轟就可追平皇家捕手裴瑞茲(Salvador Perez)。

水手3連戰首場就敗給天使，第2場贏回來，不過最後一戰的壓力仍很大。洋基是4隊之中唯一吞下2連敗的，因為他們的對手是美聯最強大的光芒，可說是面臨背水一戰。