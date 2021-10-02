原訂今年5月進行的2021全國大專院校運動會，因為新冠肺炎疫情「暫停」140天，10月1日起在台南成功大學復辦，進行6個項目，舉重也在這周末進行，上午公開女生組55公斤級國立體育大學霸澤昂·依邦走出腰傷之苦，以抓舉72公斤、挺舉101公斤、總和173公斤摘金，挺舉101公斤也改寫大會紀錄。

全大運公開女生組55公斤級挺舉舊紀錄為98公斤，來自屏東排灣族、148公分嬌小身材的霸澤昂·依邦將紀錄往上堆高3公斤，對於全大運因為新冠疫情從5月辦到一半中斷，延到10月再繼續，她認為倒也不是壞事，「其實知道延賽後也鬆了一口氣，因為5月那個時候腰部舊傷復發，延賽可以讓我多點時間休息、準備。」

因為腰傷，霸澤昂·依邦透露前一陣子狀況也還不在最佳，2日正式上場時抓舉時還有點怕怕的，在教練鼓勵下挺舉吸一口氣權力提上去，「真的很久沒看到這個數字。」

完成全大運連霸後，霸澤昂·依邦接下來會以國內賽事為主準備，再和教練討論要留在55公斤級或是降到49公斤級，東京奧運她也看了同量級的精彩賽事，希望可以像學長姐一樣在國際賽事揚眉吐氣。