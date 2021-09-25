台南市觀光旅遊局舉辦「稀少語別旅遊導覽人員培訓」，22位越南、馬來西亞、菲律賓、印尼僑生、新住民及二代學員今天結訓，台南市長黃偉哲勉勵大家發揮語言優勢，將台南魅力與美好推介給母國觀光客，未來也將積極向中央爭取經費，將更多語言納入培訓計畫。

台南市觀光旅遊局舉辦「稀少語別旅遊導覽人員培訓」今天結訓。(曹婷婷攝)

著眼於疫情過後觀光旅遊將要復甦，台南市積極儲備能量培育觀光人才，觀旅局指出，2019年東南亞觀光客逾20萬人，台南作為觀光城市，疫情過後觀光旅遊將復甦，市府一定要超前部署。

從印尼嫁來台南25年的劉麗娜，得知有這項培訓立刻報名，「可以跟更多人分享台南特色」。她說，之前只要姊妹、家人來台南，她都會帶他們去吃鱔魚意麵、虱目魚等印尼吃不到的小吃，尤其推薦棺材板，「用棺材幫食物命名，這對印尼人來說，前所未聞，吃過的人都印象深刻。」

承辦培訓的中華台越住民關懷協會協會理事長郭啟瑞說，培訓內容以觀光旅遊相關知識與解說技巧為主，針對在地台南特有文化背景及觀光資源增加訓練，協助導遊人員翻譯導覽，提升觀光旅遊服務品質及表現台南人文風情。

觀旅局局長郭貞慧表示，首批培訓越南、馬來西亞、菲律賓、印尼共22名僑生、新住民及其二代，未來透過這些在地深根的稀少語觀光導覽種子人才，發揮多元文化與語言優勢，把台南的美傳遞給家鄉人士，扮演台南與世界多元接軌互動的橋梁。

她說，目前規畫東南亞遊客導覽路線以既定的12條散步為主，像是台南老屋老店等文化特色景點，例如五條港、舊城漫遊等，以及米其林三星路線等。她說，台南獨特歷史、人文風貌向來吸引國際觀光客目光，培訓除了提高跨文化認同，也呼應政府推動觀光新南向政策。