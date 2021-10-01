新冠肺炎（COVID-19）自去年起影響本土觀光重創產業經濟，連帶花東地區也受到不小衝擊。台東縣關山鎮公所為推廣當地觀光，將於2021年10月10日於關山鎮親水公園辦理「關山原味好農-瑪舞拉海」活動，將邀請阿美族歌手Suming舒米恩、聲林之王安懂與發熱帶樂團獻唱，期盼能透過舉辦活動讓民眾舒緩日常生活壓力，吸引遊憩人潮同時傳遞優質的休閒活動，進而推動當地特色農產品。

「瑪舞拉海MAOLAHEN」在原住民族語言中是喜歡的意思，主辦單位關山鎮公所希望民眾能愛上多采多姿的關山，白天民眾可利用免費接駁車自關山火車站前往活動現場，早鳥搭乘接駁車還可領取限量腳踏車租借優惠券，除此之外，關山鎮公所另外推出活動驚喜禮包，民眾可透過線上報名系統以300元進行報名，除可獲得精美當地特產好禮，還可參加觀光列車前往米國學校體驗製米過程，進行深度觀光體驗。

活動除了舉辦草地音樂會、特色農產品以及原民市集之外，晚上熱氣球光雕秀也是活動的重點之一，傍晚時刻在湖畔邊青草地上，聆聽悠揚的樂聲，感受原民歌唱展演的熱情，讓遊客玩得開心，看得歡心，台東縣關山鎮戴文達鎮長表示，過去親水公園因土地使用限制閒置一時，近年鎮公所爭取預算將其改頭換面，成為全新觀光勝地，趁此佳節舉辦活動，民眾不妨前往休憩，體驗大自然的風情解悶透氣，感受純樸關山小鎮的風情放鬆一下。